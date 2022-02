Formula 1 - Il ritorno delle Frecce d'Argento: ecco la Mercedes W13 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ripartiamo da zero. Questo è il leitmotiv della presentazione della nuova Mercedes-AMG W13 F1 E Performance, la monoposto con la quale la Casa della Stella proverà a scrivere nuove pagine di storia di questo sport. Torna l'Argento. La W13 che guideranno Lewis Hamilton e George Russell quest'anno è caratterizzata dalla livrea argentata, come nella migliore tradizione della Mercedes. Lungo tutta la vettura, partendo dal muso per arrivare fino alla fine delle fiancate, spicca l'onda verde del partner Petronas, che ritroviamo anche sui copricerchi delle nuove gomme da 18". L'airscope resta rosso e lì campeggia in bella vista il logo di Ineos, partner e - in parte - proprietario del team. La W13 è il risultato di un duro lavoro durato complessivamente un anno e mezzo. Come tutte le squadre, anche la ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ripartiamo da zero. Questo è il leitmotiv della presentazione della nuova-AMG W13 F1 E Performance, la monoposto con la quale la Casa della Stella proverà a scrivere nuove pagine di storia di questo sport. Torna l'. La W13 che guideranno Lewis Hamilton e George Russell quest'anno è caratterizzata dalla livrea argentata, come nella migliore tradizione della. Lungo tutta la vettura, partendo dal muso per arrivare fino alla finefiancate, spicca l'onda verde del partner Petronas, che ritroviamo anche sui copricerchinuove gomme da 18". L'airscope resta rosso e lì campeggia in bella vista il logo di Ineos, partner e - in parte - proprietario del team. La W13 è il risultato di un duro lavoro durato complessivamente un anno e mezzo. Come tutte le squadre, anche la ...

