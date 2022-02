Fine vita | l' ultimo viaggio di Loris Bertocco | ' Abbandonato dalle istituzioni Non si può vivere ed essere morti'

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il reportage di Luca Bertazzoni e Carlo Virtucci sul veneziano malato da tempo che ha scelto di morire in una clinica in Svizzera. E' andato in onda ieri sera a Piazza ...

fanpage : La bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis legale è solo l’ultima goccia. C’è una generazione di giovani… - fattoquotidiano : Referendum, Cacciari: “Vengono i brividi all’idea che questi parlamentari debbano trattare temi delicatissimi come… - fanpage : Appello di Enrico Letta e Giuseppe Conte alle forze politiche affinché il Parlamento approvi la legge sul fine vita… - romatoday : Perché la legge sul fine vita è molto diversa dal referendum bocciato dalla Consulta - danielarom12570 : RT @LAVonlus: #Mufloni del Giglio: dopo aver fermato gli abbattimenti sono iniziati trasferimenti. Noi @LAVonlus insieme a @WWFitalia accog… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine vita

Il reportage di Luca Bertazzoni e Carlo Virtucci sul veneziano malato da tempo che ha scelto di morire in una clinica in Svizzera. E' andato in onda ieri sera a Piazza ......di deposizione elettrospray (ESD) come tecnica di immobilizzazione enzimatica efficiente aldi ...costruire relazioni appaganti con gli altri ACQUISTA Amici a quattro zampe Fedeli compagni di...«L’attenzione al fine vita resta alta, ma quando c’è un cluster scatta una regola diversa, ovvero diventa prioritaria la tutela della salute dei pazienti», spiegano dall’azienda Serenissima ...Ottimo segnale dal Parlamento. I cittadini attendono risposte dalla politica sul tema e finalmente arriva un primo passo positivo sul fine vita. Fronte progressista sia unito sul tema”.