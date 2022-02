Finale Ostapenko-Kudermetova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Jelena Ostapenko e Veronika Kudermetova si sfideranno in occasione della Finale del Wta 500 di Dubai 2022, prestigioso torneo sul cemento outdoor arabo. La lettone ha superato Simona Halep al penultimo atto del torneo, in rimonta dopo un primo set da dimenticare: reazione da urlo e 6-0 conclusivo. La russa, invece, ha usufruito del forfait di Marketa Vondrousova prima di scendere in campo, quindi arriverà alla Finale più riposata dal punto di vista puramente fisico. L’adrenalina e la facile infiammabilità di Ostapenko, però, potrebbe assolutamente fare la differenza nei momenti clou del confronto con Kudermetova, quest’ultima più legata alla resa al servizio e dal rendimento costante nel corso dei match. La Finale tra le due ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Jelenae Veronikasi sfideranno in occasione delladel Wta 500 di, prestigioso torneo sul cemento outdoor arabo. La lettone ha superato Simona Halep al penultimo atto del torneo, in rimonta dopo un primo set da dimenticare: reazione da urlo e 6-0 conclusivo. La russa, invece, ha usufruito del forfait di Marketa Vondrousova prima di scendere in campo, quindi arriverà allapiù riposata dal punto di vista puramente fisico. L’adrenalina e la facile infiammabilità di, però, potrebbe assolutamente fare la differenza nei momenti clou del confronto con, quest’ultima più legata alla resa al servizio e dal rendimento costante nel corso dei match. Latra le due ...

