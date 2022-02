F1, George Russell: “Un onore correre con Lewis Hamilton, dovremmo essere sul pezzo da subito” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ha avuto luogo nella giornata odierna la presentazione della nuova Mercedes. La W13 ha messo in mostra parte delle sue forme e colpito maggiormente per la cura del fondo e delle pance, aspetti focali nelle nuova monoposto di quest’anno, frutto di un regolamento mutato radicalmente rispetto al 2021. La scuderia di Brackey vuol farsi trovare pronta, essendo quella che negli ultimi anni ha sempre vinto il titolo costruttori, cioè da quando si è dato il via all’era dei motori ibridi. La sconfitta nel Mondiale piloti dell’anno passato ha lasciato tanto amaro in bocca nel team anglo-tedesco e per questo le motivazioni non mancano. Una nuova macchina per una nuova squadra. Alla guida della monoposto della Stella a tre punte ci sarà una novità, ovvero l’arrivo del britannico George Russell al posto del finlandese Valtteri Bottas, accasatosi in Alfa Romeo. ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ha avuto luogo nella giornata odierna la presentazione della nuova Mercedes. La W13 ha messo in mostra parte delle sue forme e colpito maggiormente per la cura del fondo e delle pance, aspetti focali nelle nuova monoposto di quest’anno, frutto di un regolamento mutato radicalmente rispetto al 2021. La scuderia di Brackey vuol farsi trovare pronta, essendo quella che negli ultimi anni ha sempre vinto il titolo costruttori, cioè da quando si è dato il via all’era dei motori ibridi. La sconfitta nel Mondiale piloti dell’anno passato ha lasciato tanto amaro in bocca nel team anglo-tedesco e per questo le motivazioni non mancano. Una nuova macchina per una nuova squadra. Alla guida della monoposto della Stella a tre punte ci sarà una novità, ovvero l’arrivo del britannicoal posto del finlandese Valtteri Bottas, accasatosi in Alfa Romeo. ...

