Doping | tolto l' argento alla 4x100 britannica | seconda a Tokyo dietro agli Azzurri

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il Tas di Losanna ha dato il suo responso: via la meda d'ai quattro frazionisti della Gran Bretagna. Nessuna pietà quindi per Cj Ujah e compagni, che a2020 avevano perso per un ...

Il Tas di Losanna ha dato il suo responso: via la medaglia d'argento ai quattro frazionisti della Gran Bretagna. Nessuna pietà quindi per Cj Ujah e compagni, che a Tokyo 2020 avevano perso per un ...Ora il Tribunale di Arbitrato dello Sport (Tas) di Losanna ha definitivamente stabilito che c'è stata una violazione alle regole sulda parte di uno degli staffettisti britannici, Chijindu ...Il Tas di Losanna ha dato il suo responso: via la medaglia d'argento ai quattro frazionisti della Gran Bretagna. Nessuna pietà quindi per Cj Ujah e compagni, che a Tokyo 2020 ave ...E’ ufficiale: alla Gran Bretagna è stata tolta, per una positività al doping di uno di suoi componenti, la medaglia d’argento della staffetta 4X100 dei Giochi di Tokyo 2020. Indimenticabile, in quella ...