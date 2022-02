Domenica In: tutti gli ospiti della puntata del 20 Febbraio. Aka7even in studio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mara Venier ritorna anche questa settimana con Domenica In, dopo il Tg diretto da Monica Maggioni, alle ore 14 su Rai 1. La conduttrice ha deciso di dare spazio a Sanremo anche in questa ventitreesima puntata. Tra gli ospiti infatti vari artisti della kermesse canora che quest’anno ha fatto registrare ascolti incredibili. tutti gli ospiti della puntata di Domenica In Tantissimi saranno gli ospiti del programma campione di ascolti della Domenica italiana. Direttamente da Sanremo ritroveremo tanti artisti che verranno intervistati da Mara Venier: Massimo Ranieri, Giusy Ferreri, Aka7even e Highsnob & Hu. Ma non solo, per i 25 anni da Sanremo 1997 ci saranno in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mara Venier ritorna anche questa settimana conIn, dopo il Tg diretto da Monica Maggioni, alle ore 14 su Rai 1. La conduttrice ha deciso di dare spazio a Sanremo anche in questa ventitreesima. Tra gliinfatti vari artistikermesse canora che quest’anno ha fatto registrare ascolti incredibili.glidiIn Tantissimi saranno glidel programma campione di ascoltiitaliana. Direttamente da Sanremo ritroveremo tanti artisti che verranno intervistati da Mara Venier: Massimo Ranieri, Giusy Ferreri,e Highsnob & Hu. Ma non solo, per i 25 anni da Sanremo 1997 ci saranno in ...

