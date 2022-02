Dave Grohl rivela di avere danni all’udito

(Di venerdì 18 febbraio 2022), ex Nirvana e da anni nei Foo Fighters, in un’intervista a Howard Stern hato didei, specialmente acufeni. Il mio orecchio sinistro è un po’ peggio del mio destro perché il rullante e il monitor, quando suono la batteria, sono da questa parte. Traduzione di virginradio.it Ciò nonostante,rifiuta di indossare gli in-ear monitor, poiché rendono l’esperienza live sul palco totalmente straniante e innaturale. Ho già provato ad usarli, molto tempo fa, ma il problema è che ti estromettono dal suono naturale e dall’atmosfera che c’è attorno. Io voglio essere in grado di sentire il pubblico di fronte a me e voglio essere in grado di girarmi e sentire gli altri musicisti. Gli in-ear monitor incasinano la tua comprensione ...

Ph: Andreas Lowen, Fotandi/Wikimedia In Holding Poison dei Foo Fighters , su un arrangiamento degno dei più deliberati classici del rock,racconta il suo rapporto con la negatività emozionale e dell'effetto sulle persone che lo circondano. Il brano è uno dei tanti ingranaggi che muovono la macchina di Medicine At Midnight , ...Dopo un 2021 ricco di novità e all'insegna della ripresa dei grandi concerti pere i Foo Fighters , sembra che anche quest'anno non sia da meno . Con l'arrivo della pandemia ormai due anni fa il 53enne musicista, uno che cento ne pensa e mille ne fa, è riuscito a tirar ...In Holding Poison dei Foo Fighters, su un arrangiamento degno dei più deliberati classici del rock, Dave Grohl racconta il suo rapporto con la negatività emozionale e dell’effetto sulle persone che lo ...Dave Grohl ha problemi di udito. Si tratta senza dubbio di un rischio del mestiere, per un rocker che vive tra palchi e sale di registrazione, batterie e chitarre. In occasione di un’intervista con ...