Covid, Rezza: "Numeri in calo, indossare mascherine nei luoghi chiusi e in caso assembramento" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 febbraio 2022 "Continua a diminuire l'incidenza di casi Covid e diminuisce anche l'indice di trasmissibilità. E' importante continuare a mantenere comportamenti corretti e indossare la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 febbraio 2022 "Continua a diminuire l'incidenza di casie diminuisce anche l'indice di trasmissibilità. E' importante continuare a mantenere comportamenti corretti ela ...

