Chi pagherà i 14milioni che il Principe Andrea deve dare a Virginia Giuffre dopo il patteggiamento (Di sabato 19 febbraio 2022) A seguito della conclusione della vicenda giudiziaria che ha visto protagonista il terzogenito della Regina Elisabetta, il Principe Andrea, duca di York, con un patteggiamento da record stimato intorno ai 14 milioni di euro, i tabloid britannici si sono lanciati in una lunga speculazione per capire come farà Andrea a pagare. La vicenda che ha visto coinvolto il Principe Andrea è legata al caso Epstein, il miliardario morto suicida in carcere nel 2019 e accusato di traffico di esseri umani e crimini legati alla prostituzione femminile. Il duca di York in passato ha avuto rapporti di amicizia con Epstein e pare che abbia fatto parte di quella rete di persone di alto profilo che avrebbero intrattenuto rapporti con delle minorenni. Tra queste c’era anche Virginia ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 febbraio 2022) A seguito della conclusione della vicenda giudiziaria che ha visto protagonista il terzogenito della Regina Elisabetta, il, duca di York, con unda record stimato intorno ai 14 milioni di euro, i tabloid britannici si sono lanciati in una lunga speculazione per capire come faràa pagare. La vicenda che ha visto coinvolto ilè legata al caso Epstein, il miliardario morto suicida in carcere nel 2019 e accusato di traffico di esseri umani e crimini legati alla prostituzione femminile. Il duca di York in passato ha avuto rapporti di amicizia con Epstein e pare che abbia fatto parte di quella rete di persone di alto profilo che avrebbero intrattenuto rapporti con delle minorenni. Tra queste c’era anche...

Surfiniae : RT @007Vincentxx: Quindi chi fa fatturati milionari evade ben sapendo che alla fine gli conviene, perché quando poi gli faranno un accertam… - kilowat69 : @conteDartagnan In effetti sta pagando lo sforzo bellico con i rincari del gas...indovina chi pagherà eventuali sanzioni? - FlavioSP56 : RT @lauranaka: Tassi #BTP al record dal 2020: cosa significa per le casse dello Stato? Ecco quanto l'Italia (NOI) pagherà (pagheremo) di pi… - Patrizi00846436 : @SkyTG24 E vai di green pass !!! Voglio vedere senza una ripresa dell'economia chi pagherà gli ospedali , la ricerc… - hymage : @Dep35022022 Ma poi manco maneggiare, fare pagamenti! Cosa e chi pagherà mai 2000 euro in contanti? Quanti saranno?… -