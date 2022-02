Bonucci è davvero infortunato? Il vero motivo per cui non gioca

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Leonardoda troppo tempo fuori squadra e qualcuno sta pensando che non ci possano essere ancora problemi con Max Allegri. La Juventus è una squadra che ha sempre cercato di ottenere i miglioritori possibili e immaginabili e Leonardoha dimostrato di riprendersi la Signora dopo la cessione al Milan, ma questo ha portato ad altri e possibili altri problemi con Max Allegri. LeonardoJuventus (GettyImages)Leonardoè una colonna della Juventus in questi anni gloriosi per la Signora, nonostante anche lui ha dovuto sopportare alcune critiche feroci e qualche grossa lamentela da parte dell’ambiente. Prima di tutto infatti ha dovuto rispondere alle accuse che gli erano piovute nel primo anno di Madama quando aveva avuto un ...

Advertising

Blacks_n_Blues : @capuanogio Rabiot vale davvero 7 milioni all'anno? Ramsey valeva davvero 7 milioni all'anno? Cuadrado vale davvero… - GIULIONE1 : @AJG_Official Bonucci ieri sera male. Forse perché di fianco a De Ligt sfigurerebbero davvero in tanti... - Alessan50007815 : @FManllija @AJG_Official Ma cosa c'entra. Sbagliano un botto tecnicamente e giocavano senza la loro punta di riferi… - Pattu1967 : Dopo a “zingaro di merda” a Dusan voi viola si replica con “Bonucci uomo di merda” nell’ intervista post primo temp… - 1987_Lorenza : RT @peppe_roncino: Il bello è che è passata davvero inosservata un'altra prestazione IGNOBILE di Bonucci -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci davvero

Juve Dipendenza

Con de Ligt ci sarà Rugani vista l'indisponibilità di Leonardomentre a centrocampo Allegri ... tante assenze per Sarri E' una Lazio che rischia di essereridotta all'osso quella che ...... l'olandese potrebbepartire, ma con l'offerta giusta. Ne ha parlato il giornalista ... Ha bisogno di un difensore centrale:e Chiellini sono avanti con gli anni. Si parla tanto di ...La Juventus dovrà intervenire in difesa la prossima estate. Restano i dubbi sul futuro di de Ligt, ma occhio ai colpi in entrata ...Emergenza in difesa per la Juventus alla vigilia del derby contro il Torino valevole per la 26ª giornata della Serie A 2021/2022. Lo ha annunciato Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa ...