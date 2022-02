Bollette: dopo Cdm conferenza stampa Draghi, Giorgetti e Cingolani (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà oggi una conferenza stampa al termine del Cdm. Saranno presenti i ministri dell'Economia Daniele Franco, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, della Transizione ecologica Roberto Cingolani. L'incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Il Cdm dovrebbe tenersi alle 15.30. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, terrà oggi unaal termine del Cdm. Saranno presenti i ministri dell'Economia Daniele Franco, dello Sviluppo economico Giancarlo, della Transizione ecologica Roberto. L'incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Il Cdm dovrebbe tenersi alle 15.30.

