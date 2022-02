Alessandro Basciano contro il GF Vip | “Non posso accettare una roba del genere”

(Di venerdì 18 febbraio 2022)è stato punito con una nomination d’ufficio nella 42esima puntata del GF Vip 6. ”L’atteggiamento arrogante e intimidatorio visto oggi e le espressioni troppo forti usate in casa sono inaccettabili. Niente può giustificare questa aggressività che più volte hai mostrato anche nei confronti del Grande Fratello. Stasera andrai in nomination d’ufficio”, è il contenuto del comunicato che Alfonso Signorini ha letto al concorrente e al pubblico durante la diretta di giovedì sera.ha provato a discolparsi e anche Sophie Codegoni ha cercato di prendere le sue parti. Ma ormai la decisione era presa: è al televoto con Kabir Bedi, Nathaly Caldonazzo e Barù. Dopo la puntata, poi, ha parlato del provvedimento con alcuni inquilini tra cui anche la fidanzata, prima di andare a dormire da ...

E' stata una puntata del Grande Fratello particolarmente movimentata per Alessandro Basciano. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato sanzionato dalla produzione della trasmissione per motivi ...