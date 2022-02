Wta 500 Dubai 2022: il montepremi e il prize money (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Dubai 2022, torneo di scena da lunedì 14 a domenica 20 febbraio. Il suddetto evento sul cemento outdoor godrà della partecipazione di giocatrici del calibro di Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Vika Azarenka, Simona Halep e Paula Badosa; non mancherà all’appello, inoltre, Camila Giorgi, unica azzurra di diritto in main draw e tra le potenziali outsider del torneo di riferimento. Dopo l’esordio da dimenticare a San Pietroburgo, la tennista di Macerata proverà a rifarsi e mostrare le sue qualità al mondo intero, così come accaduto a Montreal 2021. Il prize money totale del torneo di Dubai corrisponde a 619mila e 924 euro, dei quali 91mila e 793 saranno dedicati a colei che alzerà infine il trofeo, con ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ile ildel Wta 500 di, torneo di scena da lunedì 14 a domenica 20 febbraio. Il suddetto evento sul cemento outdoor godrà della partecipazione di giocatrici del calibro di Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Vika Azarenka, Simona Halep e Paula Badosa; non mancherà all’appello, inoltre, Camila Giorgi, unica azzurra di diritto in main draw e tra le potenziali outsider del torneo di riferimento. Dopo l’esordio da dimenticare a San Pietroburgo, la tennista di Macerata proverà a rifarsi e mostrare le sue qualità al mondo intero, così come accaduto a Montreal 2021. Iltotale del torneo dicorrisponde a 619mila e 924 euro, dei quali 91mila e 793 saranno dedicati a colei che alzerà infine il trofeo, con ...

