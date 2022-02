«Via dal Mali», fine di un’epoca con sconfitta per la Francia (Di giovedì 17 febbraio 2022) «A causa di molteplici ostruzioni delle autorità Maliane, il Canada e gli stati europei che operano assieme all’operazione Barkhane e in seno alla Task Force Takuba ritengono che le condizioni politiche, operative e giuridiche non ci sono più per proseguire efficacemente l’impegno militare attuale nelle lotta al terrorismo in Mali e hanno quindi deciso di avviare il ritiro coordinato dal territorio Maliano dei rispettivi mezzi militari». Un comunicato molto duro, una conferenza stampa all’Eliseo con Emmanuel Macron assieme al presidente … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 17 febbraio 2022) «A causa di molteplici ostruzioni delle autoritàane, il Canada e gli stati europei che operano assieme all’operazione Barkhane e in seno alla Task Force Takuba ritengono che le condizioni politiche, operative e giuridiche non ci sono più per proseguire efficacemente l’impegno militare attuale nelle lotta al terrorismo ine hanno quindi deciso di avviare il ritiro coordinato dal territorioano dei rispettivi mezzi militari». Un comunicato molto duro, una conferenza stampa all’Eliseo con Emmanuel Macron assieme al presidente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

