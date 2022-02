Sistema sanitario al collasso: perché il Covid ha travolto Hong Kong (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ultima ondata di Covid, agli atti la quinta, ha letteralmente travolto Hong Kong. I numeri epidemiologici, mai così alti in due anni da queste parti, svelano uno scenario di emergenza, con la municipalità che nelle ultime 24 ore potrebbe segnalare un record di almeno 5mila contagi, in aumento dopo il picco massimo di 4.285 infezioni InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ultima ondata di, agli atti la quinta, ha letteralmente. I numeri epidemiologici, mai così alti in due anni da queste parti, svelano uno scenario di emergenza, con la municipalità che nelle ultime 24 ore potrebbe segnalare un record di almeno 5mila contagi, in aumento dopo il picco massimo di 4.285 infezioni InsideOver.

