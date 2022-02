Protesta Liceo Righi, suona la campanella ed entrano in top e minigonna: ”La prof sessista e inopportuna” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Liceo Righi. Questa mattina la campanella del Liceo scientifico Augusto Righi è suonata come di consueto per le lezioni. Ma all’ingresso degli studenti nell’Istituto, qualcosa non era come al solito: si sono presentati tutti rigorosamente in minigonna e top per le lezioni (la foto in copertina è presa da Instagra, Welcometofavelas). E’ stato questo il loro modo di replicare alla prof. che aveva detto ad una compagna di classe: ”Ma che stai sulla Salaria?”, riferendosi all’abbigliamento della giovane ragazza che, secondo la percezione della docente, era troppo provocante e poco consono alle lezioni. Già da ieri, in realtà erano scattate le polemiche sull’argomento. Polemiche che hanno avuto il valore di un vero e proprio detonatore. Mentre oggi, come fa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 febbraio 2022). Questa mattina ladelscientifico Augustota come di consueto per le lezioni. Ma all’ingresso degli studenti nell’Istituto, qualcosa non era come al solito: si sono presentati tutti rigorosamente ine top per le lezioni (la foto in copertina è presa da Instagra, Welcometofavelas). E’ stato questo il loro modo di replicare alla. che aveva detto ad una compagna di classe: ”Ma che stai sulla Salaria?”, riferendosi all’abbigliamento della giovane ragazza che, secondo la percezione della docente, era troppo provocante e poco consono alle lezioni. Già da ieri, in realtà erano scattate le polemiche sull’argomento. Polemiche che hanno avuto il valore di un vero e proprio detonatore. Mentre oggi, come fa ...

