Proroga dello stato di emergenza e Green Pass | l' ok dalla Camera | 331 voti favorevoli

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Via libera definitivo dell’Aula dellaal decreto legge per ladie sul, su cui ieri il governo ha incassato la fiducia. Ia favore sono stati 331,...

Advertising

Montecitorio : 452 voti favorevoli, 53 contrari. La Camera approva la questione di #fiducia sul decreto 221/2021, recante proroga… - Montecitorio : Prosegue in Aula l'esame del decreto 221/2021, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misur… - Montecitorio : 371 contrari, 44 favorevoli. La Camera ha respinto le questioni pregiudiziali sul decreto-legge 221/2021, recante p… - Maryjb81Maryjb : RT @itsmeback_: 452 voti favorevoli, 53 contrari. La Camera approva la questione di fiducia sul decreto 221/2021, recante proroga dello sta… - tonymultimedia1 : RT @filomenavizza: #COVID19 452 deputati che hanno votato per la proroga dello stato d'emergenza. Chi sono? -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga dello

13.42 Dl Green pass, sì definitivo Camera L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge per lastato di emergenza e sul Green pass, su cui ieri il governo aveva ottenuto la fiducia. I voti a favore sono stati 331, 43 i contrari, tre gli astenuti. I deputati di Alternativa hanno ......la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati" che... ammette la possibilità di portare a conclusione il procedimento in corso (con adozionestesso ...Il decreto legge ha ottenuto il via libera: 43 i contrari e 3 gli astenuti. Cartelli contro Draghi dai deputati di Alternativa ...Marco Daddio, presidente dell’associazione balneari di Lido di Camaiore, esprime tutta la preoccupazione della categoria ...