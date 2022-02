Meret: “ (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata contro il Barcellona, valida per l’andata dei play-off di Europa League. Di seguito quanto evidenziato: “Rigore? Mi sembrava molto leggera come deviazione, ma l’arbitro ha deciso così e dobbiamo accettarlo”. “Commento sulla gara? Abbiamo provato a uscire col pallone da dietro, nel secondo tempo dovevano tenere più la palla ma in casa loro ci sta soffrire. Siamo contenti del risultato, tutto è ancora è aperto”. FOTO: Imago – Meret Barcellona Napoli “Loro stavano spingendo, ma senza quel rigore magari avremmo tenuto l’1-0. Bisogna dire però che il Barcellona ha avuto diverse occasioni, penso che il pari possa essere un risultato giusto”. “Con i piedi sto migliorando. Sono contento e spero di continuare così”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alex, portiere del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata contro il Barcellona, valida per l’andata dei play-off di Europa League. Di seguito quanto evidenziato: “Rigore? Mi sembrava molto leggera come deviazione, ma l’arbitro ha deciso così e dobbiamo accettarlo”. “Commento sulla gara? Abbiamo provato a uscire col pallone da dietro, nel secondo tempo dovevano tenere più la palla ma in casa loro ci sta soffrire. Siamo contenti del risultato, tutto è ancora è aperto”. FOTO: Imago –Barcellona Napoli “Loro stavano spingendo, ma senza quel rigore magari avremmo tenuto l’1-0. Bisogna dire però che il Barcellona ha avuto diverse occasioni, penso che il pari possa essere un risultato giusto”. “Con i piedi sto migliorando. Sono contento e spero di continuare così”.

Advertising

annatrieste : Ecco qua. Il pareggio su rigore. Ma Meret fa bene a non buttarsi proprio che se soffri di sciatica poi non ti alzi più - sscnapoli : ? 52’ | Tiro di Gonzalez, Meret blocca! #BarçaNapoli 0-1 #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ? 90’ | Ammonito Meret #BarçaNapoli 1-1 #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: VIDEO – Chiariello: “Male Osimhen, determinanti Insigne e Meret. Il Rigore? E' Netto” - CIRODESANTO1 : @CozzAndrea Meret coi piedi è migliorato tantissimo. Ma ora o gli danno fiducia,o lo lasciano andare ma non a scadenza -