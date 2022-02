L'Inter, le chance sprecate e la parabola di Lautaro Martinez (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nell'Inter castigata dal Liverpool dopo una partite coraggiosa, come in quella battuta di rimonta dal Milan nel derby o costretta a pareggio al 90' dalla Juventus sia in campionato che in Supercoppa, c'è un tratto comune. Rappresenta il vero punto dolente della stagione della squadra che Inzaghi e ricostruito dopo le partenze di Conte, Lukaku e Hakimi e l'addio forzato ad Eriksen: la fatica di fare gol, chiudere le sfide nei momenti, non rari, di dominio del gioco. Evitare di esporsi alla beffa come successo con gli inglesi in Champions League e prima ancora nella stracittadina che ha riaperto la corsa scudetto. Può sembrare un paradosso per il miglior attacco del campionato (+3 sulla Lazio e +5 sul Milan con una partita in meno), eppure anche i numeri confermano questa tendenza e la legano al nome di chi - Lautaro Martinez - nei mesi ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nell'castigata dal Liverpool dopo una partite coraggiosa, come in quella battuta di rimonta dal Milan nel derby o costretta a pareggio al 90' dalla Juventus sia in campionato che in Supercoppa, c'è un tratto comune. Rappresenta il vero punto dolente della stagione della squadra che Inzaghi e ricostruito dopo le partenze di Conte, Lukaku e Hakimi e l'addio forzato ad Eriksen: la fatica di fare gol, chiudere le sfide nei momenti, non rari, di dominio del gioco. Evitare di esporsi alla beffa come successo con gli inglesi in Champions League e prima ancora nella stracittadina che ha riaperto la corsa scudetto. Può sembrare un paradosso per il miglior attacco del campionato (+3 sulla Lazio e +5 sul Milan con una partita in meno), eppure anche i numeri confermano questa tendenza e la legano al nome di chi -- nei mesi ...

danilomik1 : Considerazioni post partita: il campionato inglese al momento è superiore a quello italiano, oltre a questa cosa, o… - M2000Philip : @luka_dangelo Oddio… Ambedue hanno avuto chance di segnare: l’Inter ha trovato anche una traversa ma il Liverpool,… - M2000Philip : @EnCa7878 L’Inter ha avuto le sue chance di segnare ma è stata un po’ imprecisa nell’ultimo passaggio (non solo per… - d80794268 : @Inter Handa enough is over. Radu must be given his chance Handa abbastanza è finita. Radu deve avere la sua possibilità @javierzanetti - _filib_04 : Rispetto a loro ci sono mancati i cambi e un po' di fortuna (loro hanno fatto 2 tiri 2 gol). Usciamo a testa alta,… -