“La smonto”, Alex Belli sta andando in tilt totale: dopo il pianto a dirotto, minacce choc (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’attore Alex Belli, scoperto dalla moglie in camera di Soleil, rivolge minacce velate al concorrente che ha rivelato il suo segreto. Alex Belli (fonte youtube)L’ex volto di “Centovetrine” Alex Belli ha fatto delle soap-opera la sua specializzazione. Lo ha dimostrato anche al GF Vip, con la controversa relazione con l’influencer Soleil Sorge e la successiva bagarre con la moglie Delia. Ritornato in Casa dopo l’eliminazione, Alex non perde occasione per costruire nuove dinamiche in vista della puntata. Nelle ultime ore l’attore è sgusciato furtivamente nel letto di Soleil, con cui ha cementato una plateale “chimica artistica“, e l’intima parentesi è servita a favorire un chiarimento tra i due, tutt’ora inquilini nel reality. Che cosa si ... Leggi su specialmag (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’attore, scoperto dalla moglie in camera di Soleil, rivolgevelate al concorrente che ha rivelato il suo segreto.(fonte youtube)L’ex volto di “Centovetrine”ha fatto delle soap-opera la sua specializzazione. Lo ha dimostrato anche al GF Vip, con la controversa relazione con l’influencer Soleil Sorge e la successiva bagarre con la moglie Delia. Ritornato in Casal’eliminazione,non perde occasione per costruire nuove dinamiche in vista della puntata. Nelle ultime ore l’attore è sgusciato furtivamente nel letto di Soleil, con cui ha cementato una plateale “chimica artistica“, e l’intima parentesi è servita a favorire un chiarimento tra i due, tutt’ora inquilini nel reality. Che cosa si ...

Advertising

Michele06797814 : RT @Sofia17324238: @GrandeFratello stasera non osate coprire le merdate dette da quell elemento guasto di Alex belli Manipolatrice ? Donna… - imfrans_ : RT @Sofia17324238: @GrandeFratello stasera non osate coprire le merdate dette da quell elemento guasto di Alex belli Manipolatrice ? Donna… - Vanessa04523784 : RT @Sofia17324238: @GrandeFratello stasera non osate coprire le merdate dette da quell elemento guasto di Alex belli Manipolatrice ? Donna… - Xx0SUPREME0Xx : @GrandeFratello stasera non osate coprire le merdate dette da quell elemento guasto di Alex belli Manipolatrice ? D… - LexaHeda95 : RT @Sofia17324238: @GrandeFratello stasera non osate coprire le merdate dette da quell elemento guasto di Alex belli Manipolatrice ? Donna… -