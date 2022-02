La Lazio cade 2-1 in casa del Porto: Zaccagni non basta, decide la doppietta di Toni Martinez (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tutto è ancora aperto. La Lazio perde col Porto per 2 1, ma tiene viva la speranza di qualificazione. Anzi la squadra di Sarri è pienamente in ballo per la qualificazione che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tutto è ancora aperto. Laperde colper 2 1, ma tiene viva la speranza di qualificazione. Anzi la squadra di Sarri è pienamente in ballo per la qualificazione che...

RaiSport : ?? La #Lazio cade a #Oporto Biancocelesti ko 2-1 contro i portoghesi, al gol di #Zaccagni risponde #ToniMartinez co… - RSIsport : ????? EL: l'Atalanta si impone 2-1 in rimonta sull'Olympiacos, mentre la Lazio cade ad Oporto. - yassine01937035 : RT @calciomercatoit: ?90’ - TRIPLICE FISCHIO! L’Atalanta vince in rimonta con la super doppietta di Djimsiti, cade la Lazio contro il Porto… - forzaroma : #EuropaLeague, la #Lazio cade 2-1 col #Porto. L'#Atalanta vince in rimonta #UEL - calciomercatoit : ?90’ - TRIPLICE FISCHIO! L’Atalanta vince in rimonta con la super doppietta di Djimsiti, cade la Lazio contro il Po… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio cade La Lazio cade a Oporto Porto batte Lazio 2 - 1 (1 - 1) nella partita d'andata dello spareggio a eliminazione diretta per l'accesso negli ottavi di finale dell'Europa League, disputata sul terreno dello stadio Do Dragao di Oporto. - IL ...

La Lazio cade a Oporto Rai Sport Europa League, la Lazio cade 2-1 col Porto. L'Atalanta vince in rimonta

Porto-Lazio 2-1: tabellino, statistiche e marcatori OPORTO - La Lazio cade in trasferta con il Porto che si impone 2-1 in rimonta. Zaccagni porta in vantaggio i biancocelesti, poi Toni Martinez firma una doppietta tra primo e secondo tempo e il Porto r ...

