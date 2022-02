Koulibaly | «Non c’era nessun rigore | ma il regolamento è così | appena metti una mano fischiano»

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il difensore del Napoli, Kalidou, ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro il Barcellona al Camp Nou. «Sapevamo che era una partita molto difficile giocare al Camp Nou, un campo molto difficile, ma abbiamo avuto carattere e mentalità per aprire la partita, poi abbiamo sofferto ma siamo rimasti a difendere, abbiamo fatto bene, potevamo gestire meglio la palla nel secondo tempo, ma uscire di qua con un pareggio credo sia una bella cosa». Spalletti ha detto che è stata una vostra scelta restare bassi, nel secondo tempo. Perché lo avete fatto? «Vero, il mister ci spingeva ad uscire, ma era difficile, non arrivavamo a tenere la palla e allora dietro ci siamo detti di restare compatti e chiudere tutti i passaggi. Secondo me abbiamo fatto bene, peccato per il, non dobbiamo dimenticare che era il Barcellona, che sa palleggiare molto bene. ...

che ha avuto una serata alla. Fabian che in Spagna è sempre ispirato. Elmas che ... Napoli solido ma per onestà va detto che questo Barcellonaha nulla della squadra che fu. Il ...voto 7: si conferma un difensore straordinario, chiude quasi tutte le occasioni pericolose. Juan Jesus voto 5.5: la sua prestazioneè stata negativa, ma il tocco di mano pesa nettamente ...Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Sky: “Sapevamo che giocare qui non era facile, però abbiamo avuto carattere e mentalità per fare gol. Dopo abbiamo subito la loro pressione, abbiamo ...BARCELLONA - Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli ... Secondo me abbiamo fatto bene, peccato per il rigore preso. Non dobbiamo dimenticare che avevamo di fronte il Barcellona, che sa palleggiare ...