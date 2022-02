Ibrahimovic | rinnovo solo se al ribasso | la possibile formula

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Rimane da decifrare il futuro di Zlatan. Lo svedese, che compirà 41 anni il prossimo 3 ottobre, è in scadenza di contratto a giugno. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan sembra intenzionato a prolungare per un altro anno la permanenza del centravanti in rossonero, ma non alle cifre attuali.guadagna ad oggi 7 milioni di euro netti, troppi per le casse del Diavolo, visto anche il numero di partite saltate a causa degli infortuni. Per questo motivo Maldini e Massara avrebbero pensato ad unaalternativa, che prevede 3 milioni di euro di base più bonus legati al numero di presenze e gol, con un massimo raggiungibile di 5 milioni. Il giocatore ha fatto sapere che valuterà la proposta e prenderà una decisione alla fine di marzo, dopo i playoff mondiali che vedranno coinvolta la sua ...