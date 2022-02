Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: successi larghi per Cortina e Asiago (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nell’Alps League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio si è vissuto un giovedì sera ricco di gol e di emozioni caratterizzato dagli ampi successi del Cortina, per 2-5 sul campo dell’HDD SIJ Acroni Jesenice, e dell’Asiago, addirittura 9-1 sul Fassa. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. HDD SIJ Acroni Jesenice-Cortina 2-5E’ un Cortina extra-lusso quello che si impone in trasferta sulla pista della compagine slovena. Dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, i veneti cambiano passo e volano. Basaraba e Johansson sciorinano lo 0-2 che stappa il match. Da quel momento infatti, arrivano reti a raffica: botta e risposta sull’asse Jenko-Sanna, poi Pance per i padroni di casa. E’ il 2-3 con cui si ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nell’disusi è vissuto un giovedì sera ricco di gol e di emozioni caratterizzato dagli ampidel, per 2-5 sul campo dell’HDD SIJ Acroni Jesenice, e dell’, addirittura 9-1 sul Fassa. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. HDD SIJ Acroni Jesenice-2-5E’ unextra-lusso quello che si impone in trasferta sulla pista della compagine slovena. Dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, i veneti cambiano passo e volano. Basaraba e Johansson sciorinano lo 0-2 che stappa il match. Da quel momento infatti, arrivano reti a raffica: botta e risposta sull’asse Jenko-Sanna, poi Pance per i padroni di casa. E’ il 2-3 con cui si ...

