Giornata del gioco responsabile, Romano (Codere Italia): “Sia un’occasione di confronto” (Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA – “Abbiamo deciso di riprendere e dare vigore alla Giornata internazionale del gioco responsabile perché crediamo che questo sia un aspetto imprescindibile dell’attività di un concessionario. Ma soprattutto bisogna diffondere e far conoscere la Giornata per far sì che tutti i 17 febbraio degli anni a venire siano occasione per istituzioni e operatori per fare ragionamenti costruttivi rispetto al tema del gioco”. Lo ha detto all’Adnkronos Imma Romano, direttrice relazioni istituzionali e comunicazione di Codere Italia, nel ricordare come “in Italia la ricorrenza è stata sempre abbastanza ignorata, cosa che non avviene nei Paesi dell’America Latina e anche in Inghilterra, dove c’è una certa attenzione al tema”. La ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA – “Abbiamo deciso di riprendere e dare vigore allainternazionale delperché crediamo che questo sia un aspetto imprescindibile dell’attività di un concessionario. Ma soprattutto bisogna diffondere e far conoscere laper far sì che tutti i 17 febbraio degli anni a venire siano occasione per istituzioni e operatori per fare ragionamenti costruttivi rispetto al tema del”. Lo ha detto all’Adnkronos Imma, direttrice relazioni istituzionali e comunicazione di, nel ricordare come “inla ricorrenza è stata sempre abbastanza ignorata, cosa che non avviene nei Paesi dell’America Latina e anche in Inghilterra, dove c’è una certa attenzione al tema”. La ...

Advertising

sandrogozi : Una giornata storica per la democrazia italiana con la decisione della #CorteCostituzionale di considerare ammissib… - enpaonlus : Monza, ENPA si fa in due in occasione della Giornata del gatto - MBNews - zaiapresidente : ???????? Ricorre oggi, 17 febbraio, la GIORNATA DEL GATTO, un'occasione per celebrare il fascino magnetico dei quattro… - MotorcycleSp : I test di Jerez per le categorie Moto2 e Moto3 del Campionato del Mondo si sono conclusi questo pome... #MotoGP… - tizianotoniutti : Nella giornata mondiale del #GATTO ho piacere di condividere con voi il mio pensiero su questi felini, animali dall… -