Gf Vip | Alex Belli e la proposta ad Antonio Medugno | “Io te e Delia? Ci starei”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo essere rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip,è riuscito a chiarire (forse?) una volta per tutte con la moglieDuran. Il rapporto tra i due, di nuovo saldo, è anche molto aperto, tanto che, parlando con il nuovo concorrente dei reality, ha dichiarato di appoggiare pienamente la ‘indecente’ cheDuran aveva fatto la scorsa settimana al tiktoker, confessandogli di aver “voglia di una chimica artistica a tre“, con lui e con. Vi raccomandiamo... Gf Vip: traDuran etorna il sereno, ma rischiano la squalifica L’attore di Centovetrine non è ...

Grande FratelloBelli spietato con Soleil Sorge: "Finito il programma, ognuno per la sua strada" A tal proposito, Belli ha spiegato alla moglie che si è trattato di un semplice momento di ...Serata decisamente dura per Alessandro Basciano durante la diretta di ieri del Gf2021 . L'ex tentatore è stato di fatto messo alla gogna dopo il suo comportamento scorretto nei confronti diBelli e anche soprattutto verso Sophie Codegoni. Il vippone ha prima minacciato l'...Anche in quest’ultima puntata del Grande Fratello Vip grande protagonista è stato Alex Belli e il suo triangolo con Soleil Sorge e Delia Duran. E una volta finita la lunghissima diretta, come ...La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, andata in onda lunedì 14 febbraio, aveva appassionato invece 3.3 milioni di telespettatori conquistando il 22.5% di share. Per ...