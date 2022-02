Formazioni ufficiali Porto Lazio: le scelte degli allenatori (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Porto Lazio match valido per gli ottavi di finale della Europa League: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Porto Lazio, match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022. Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Fabio Vieira; Toni Martinez, Pepe. All.: Sergio Conceicao Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ledimatch valido per gli ottavi di finale della Europa League: leEcco gli schieramentidi, match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022.(4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Fabio Vieira; Toni Martinez, Pepe. All.: Sergio Conceicao(4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri L'articolo proviene da Calcio News 24.

