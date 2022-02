FIFA 22: SBC Thomas Muller POTM Gennaio Bundesliga – Requisiti e Soluzioni (Di giovedì 17 febbraio 2022) Electronic Arts ha da poco annunciato che Thomas Muller è il Player Of The Month del mese di Dicembre della Bundesliga per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. La carta in questione viene assegnata tramite un sistema di votazioni che proclama il calcistore che si è contraddistinto per le prestazioni fornite nelle partite di campionato durante il mese preso in considerazione. Potrete riscattare la carta POTM di Thomas Muller completando la Squad Building Challenge dedicata disponibile nella modalità FUT 22. Requisiti SBC Thomas Muller POTM Bundesliga Gennaio Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bundesliga Min. giocatori 1: Squadra Della ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 17 febbraio 2022) Electronic Arts ha da poco annunciato cheè il Player Of The Month del mese di Dicembre dellaper la modalità22 Ultimate Team. La carta in questione viene assegnata tramite un sistema di votazioni che proclama il calcistore che si è contraddistinto per le prestazioni fornite nelle partite di campionato durante il mese preso in considerazione. Potrete riscattare la cartadicompletando la Squad Building Challenge dedicata disponibile nella modalità FUT 22.SBCMin. 1 giocatore/i proveniente/i da:Min. giocatori 1: Squadra Della ...

Advertising

FifaleakI : ??SBC showdown in arrivo nei prossimi giorni! *stats non ufficiali #FIFA22 #FIFA #FUT22 #Calcio #football - FifaleakI : ??STASERA Uscirà SBC Party bag #FIFA22 #FIFA #FUT22 #football #Calcio - spizzistan : @belottiano messias è volato nelle sbc dell’icona @EA_FIFA_Italia una carta di saelemaekers speciale quando? - FUTUniversecom : FIFA 22 SBC SFIDA STELLE DEL FUTURO 9 per i FUTURE STARS - zazoomblog : FIFA 22: SBC Luiz Felipe Moments – Disponibile una nuova Sfida Creazione Rosa - #Felipe #Moments #Disponibile… -