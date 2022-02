Ferrari | svelata la nuova F1-75 Leclerc | “Macchina impressionante”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ rossa, fiammante, con qualche accenno di nero, ma stavolta è ancora pi aggressiva. Laha svelato la nuovissima F1-75. La monoposto è la prima di un nuovo ciclo, che si spera vincente. E’ ormai da troppo tempo che il cavallino non vince un Mondiale. La speranza dei milioni di tifosi della scuderia è che il prossimo possa essere l’anno buono per tornare a trionfare. Al primo avvio del motore della F1-75 era presente il team principal della, Mattia Binotto, che ha descritto così la: “La F1-75 è una vettura completamente. Con questasi completa un percorso che abbiamo iniziato insieme un paio di anni fa, lavorando da squadra, unita e determinata”. Ha aggiunto ancora Binotto: “Questa è una monoposto su cui abbiamo messo il meglio di noi ...

Advertising

Gazzetta_it : Svelata la Ferrari F1-75, è la monoposto che sogna il riscatto mondiale. Binotto: 'E' coraggiosa' - SkyTG24 : F1, svelata la nuova Ferrari F1-75: ecco le foto della presentazione - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Svelata la Ferrari F1-75, è la monoposto che sogna il riscatto mondiale. Binotto: 'E' coraggiosa' - chiaramondi : #Ferrari ha svelato la nuova monoposto F1-75 - leggoit : #Ferrari, svelata la F1-75, la monoposto che sogna il riscatto mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari svelata

"Una macchina coraggiosa". È questo lo slogan coniato da Mattia Binotto , il capo del team, per riassumere la presentazione della nuova, la F75 , che si è presentata oggi agli occhi del mondo. Innovativa, secondo il presidente Elkann , che la descrive come il meglio della conoscenza che ci possa essere. Questo contenuto è ...la F1 - 75. Al tipico rossola nuova monoposto aggiunge anche il nero . I due piloti Leclerc e Sainz: "Pronti a una stagione dalle aspettative elevate" Eccole le immagini ufficiali ...Svelata a Maranello,con una diretta streaming, la nuova F1-75, la monoposto con cui la Ferrari correrà il Mondiale di Formula 1 2022, Maranello (Modena), 17 febbraio 2022. (Foto ANSA / ...In questa edizione: Ucraina, Biden: rischio invasione elevato. Draghi: "Favorire il dialogo Putin-Zelensky". Referendum, le reazioni della politica. Caro bollette, Giorgetti: "Presto nuove misure". Co ...