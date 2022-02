Doppietta Djimsiti, l'Atalanta batte l'Olympiacos in rimonta (Di venerdì 18 febbraio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta torna a vincere dopo un periodo complicato: contro l'Olympiacos finisce 2-1 grazie a una Doppietta di Djimsiti nel secondo tempo. Buona prova dei greci nella prima parte di gara, ma a far festa al termine del match è la Dea che tra una settimana avrà la possibilità di proseguire il cammino in Europa. Come spesso è accaduto nelle ultime gare, l'Atalanta al primo affondo subisce gol: non bastano i lampi di Muriel e Toloi, l'Olympiacos sblocca il punteggio con un gol di Tiquinho Soares dal limite. La reazione non manca, ma la manovra atalantina è abbastanza confusionaria: si vede nell'azione personale di Muriel, il tiro debole viene neutralizzato immediatamente da Vaclik, poi Toloi da due passi non trova la deviazione con la punta da due passi. Nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – L'torna a vincere dopo un periodo complicato: contro l'finisce 2-1 grazie a unadinel secondo tempo. Buona prova dei greci nella prima parte di gara, ma a far festa al termine del match è la Dea che tra una settimana avrà la possibilità di proseguire il cammino in Europa. Come spesso è accaduto nelle ultime gare, l'al primo affondo subisce gol: non bastano i lampi di Muriel e Toloi, l'sblocca il punteggio con un gol di Tiquinho Soares dal limite. La reazione non manca, ma la manovra atalantina è abbastanza confusionaria: si vede nell'azione personale di Muriel, il tiro debole viene neutralizzato immediatamente da Vaclik, poi Toloi da due passi non trova la deviazione con la punta da due passi. Nella ...

Advertising

Gazzetta_it : Pazzesco Djimsiti: ribalta l'Olympiacos in tre minuti e l'Atalanta fa festa #AtalantaOlympiacos - DiCosFrancesco : #EuropaLeague #AtalantaOlympiacos 2-1 ?? #Soares ?? #Djimsiti ?? #Djimsiti #Atalanta che vince in rimonta dopo l’… - TommySogni : L'#Atalanta vince e convince, nonostante lo svantaggio iniziale ribalta la partita grazie a un #Djimsiti, che stend… - TV7Benevento : Calcio: Europa League, l'Atalanta batte 2-1 in rimonta l'Olympiacos con una doppietta di Djimsiti (2) - - sportcackler : L'Atalanta rimonta l'Olympiacos con una doppietta di Djimsiti e si aggiudica la gara d'andata. #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Doppietta Djimsiti Europa League: Atalanta vince, Lazio ko Djimsiti capovolge su due corner: al 60' di testa, al 63' con una zampata in mischia. errore di ... Pari al 37' con l'incornata di Toni Martinez,che fa doppietta al 49' al volo su cross di Joao Mario.

Atalanta - Olympiacos, incredibile doppietta di Djimsiti: due gol in tre minuti (VIDEO) Incredibile quello che succede a Bergamo nel match tra Atalanta ed Olympiacos nel match di Europa League. In due minuti la Dea è riuscita a passare da 0 - 1 a 2 - 1, con una doppietta di Berat Djimisiti. Il primo gol è arrivato su colpo di testa, direttamente da angolo di Malinovsky. Il secondo, sempre da azione di calcio d'angolo, dopo un batti e ribatti in area con un ...

Doppietta Djimsiti, l'Atalanta batte l'Olympiacos in rimonta Il Cittadino on line Atalanta-Olympiacos 2-1: doppietta di Djimsiti, che rimonta di Gasperini! Una grande reazione dell'Atalanta porta alla vittoria casalinga per 2-1 contro l'Olympiacos nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Una clamorosa doppietta in tre minuti ...

EUROPA LEAGUE - Atalanta-Olympiacos 2-1: la ribalta Djimsiti L’ottimo inizio di ripresa dei padroni di casa, però, porta alla fulminea doppietta di Djimsiti (61’ e 63’) sugli sviluppi di due calci d’angolo. Tra sette giorni ci sarà il ritorno ad Atene.

capovolge su due corner: al 60' di testa, al 63' con una zampata in mischia. errore di ... Pari al 37' con l'incornata di Toni Martinez,che faal 49' al volo su cross di Joao Mario.Incredibile quello che succede a Bergamo nel match tra Atalanta ed Olympiacos nel match di Europa League. In due minuti la Dea è riuscita a passare da 0 - 1 a 2 - 1, con unadi Berat Djimisiti. Il primo gol è arrivato su colpo di testa, direttamente da angolo di Malinovsky. Il secondo, sempre da azione di calcio d'angolo, dopo un batti e ribatti in area con un ...Una grande reazione dell'Atalanta porta alla vittoria casalinga per 2-1 contro l'Olympiacos nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Una clamorosa doppietta in tre minuti ...L’ottimo inizio di ripresa dei padroni di casa, però, porta alla fulminea doppietta di Djimsiti (61’ e 63’) sugli sviluppi di due calci d’angolo. Tra sette giorni ci sarà il ritorno ad Atene.