Conference League 2021/2022: vincono Midtjylland, Psv, Rapid Vienna e Slavia Praga (Di giovedì 17 febbraio 2022) Pomeriggio di Conference League pieno di gol e spettacolo. 4 match che hanno offerto tanto bel calcio e anche qualche sorpresa. A partire dal Midtjylland, che vince 1-0 in casa contro il Paok. Il gol partita è arrivato al minuto 20?, grazie alla marcatura di Joel Andersson, servito ottimamente da Evander Ferreira. L'altro 1-0 di giornata è quello degli olandesi del Psv, con il gol di Cody Gakpo, su assist di Mauro Junior. 2-1 invece tra Rapid Vienna e Vitesse, con la gara che si apre già al primo minuto col fulminante gol di Ferdy Druijf. Al quarto d'ora raddoppia Marco Grull. Al minuto 65? poi, c'è l'espulsione per doppio giallo di Filip Stojokovic, che offre l'opportunità, colta da Openda, di riavvicinarsi e mettere a segno la rete che tiene tutto in bilico per la gara di ritorno.

