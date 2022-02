Carlo Calenda, la sentenza: "Il nuovo centro? Categoria non più attuale" (Di giovedì 17 febbraio 2022) Carlo Calenda, leader di Azione, è stato ospite di Non stop news su RTL 102.5 con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. Tanti i temi messi a fuoco dal leader di Azione. Dai temi legati alla politica nazionale alla Capitale. Passando per il caro bollette, il referendum e la questione energetica. “Sabato e domenica facciamo un congresso di partito vero. I movimenti che sono in funzione della leadership sono destinati a sparire”, ha detto Calenda nel corso dell'intervista Calenda È IL nuovo centro NELLA POLITICA ITALIANA? “Non credo che queste categorie siano attuali”, ha risposto Calenda. “Se pensiamo a quello di cui ha bisogno la politica, intanto proposte serie e articolate, ha bisogno di avere una coerenza di comportamenti e una qualità di classe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022), leader di Azione, è stato ospite di Non stop news su RTL 102.5 con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. Tanti i temi messi a fuoco dal leader di Azione. Dai temi legati alla politica nazionale alla Capitale. Passando per il caro bollette, il referendum e la questione energetica. “Sabato e domenica facciamo un congresso di partito vero. I movimenti che sono in funzione della leadership sono destinati a sparire”, ha dettonel corso dell'intervistaÈ ILNELLA POLITICA ITALIANA? “Non credo che queste categorie siano attuali”, ha risposto. “Se pensiamo a quello di cui ha bisogno la politica, intanto proposte serie e articolate, ha bisogno di avere una coerenza di comportamenti e una qualità di classe ...

