"Carcere? Mi spiace, è una follia": Maria Giovanna Maglie durissima contro la Meloni | Video (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il tema dei referendum tiene banco nel dibattito politico e anche in televisione. Siamo a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. E nella puntata di oggi, giovedì 17 febbraio, a riflettere sui "sì" e sui "no" della consulta, ospite in collegamento, ecco Maria Giovanna Maglie. E la giornalista parte da una considerazione relativa all'unico referendum in tema di giustizia rifiutato: "Io non ho mai pensato che la responsabilità dei magistrati sarebbe passata, non perché Roberto Calderoli lo avesse scritto male. Sarebbe stato tra virgolette troppo rispetto a un certo potere", rimarca la Maglie. "Però sono contenta e anche convinta che se si tratta di vincere l'astensionismo dominante, questo è un problema tale che riguarda ogni tipo di elezione", riflette su come raggiungere il quorum.

