Cannabis | Povia | “Legalizzarla? Stupidaggine | Stato diventa primo spacciatore legalizzato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Questa ‘scemenza’ per cui se legalizzano l’erba allora la tolgono alle organizzazioni criminali è falsa, lo diceva anche Borsellino. Anzi, se lolo permettesse, farebbe in modo che chi la coltiva e la vende diventi lui stesso il”. A dirlo all’Adnkronos è, che interviene così sulla vicenda legata alla legalizzazione delladopo la decisione della Consulta di dichiarare l’inammissibilità del referendum. “Direi a questi ‘tonti’ che continuano spingere per questa stupidata della legalizzazione, come hanno fatto altri tonti in altri Stati, quello che dico da sempre: legalizzate ma non dite cazzate -è l’affondo del cantautore- Specie in un momento in cui L’Unione Europea spinge per mettere un bollino nero persino al vino, ...