Calcio | andata playoff Europa League | Atalanta-Olympiacos 2-1**

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio andata

AGI - Il Napoli riesce a strappare un pari (1 - 1) preziosissimo in casa del Barcellona , nell'dei sedicesimi di Europa League. Al vantaggio di Zielinski risponde Ferran Torres sudi rigore. Gara solida e senza troppe sbavature per gli uomini di Spalletti, che concedono tanto ......'Nou Camp' si chiude con un gol per parte l'del playoff di Europa League tra Barcellona e Napoli: al vantaggio degli ospiti con Zielinski al 29 del primo tempo replica per i catalani un...Nell'andata dei Playoff di Europa League, i biancocelesti si fanno rimontare in Portogallo, mentre la Dea ribalta l'Olympiakos. Porto - Lazio 2-1 e Atalanta - Olympiakos 2-1 nelle partite della serata ...A Bergamo l’Atalanta supera 2-1 in rimonta l’Olympiacos nell’andata dei sedicesimi di Europa League. La formazione ospite va avanti al 16’ con un destro da fuori area di Soares che sorprende Musso all ...