Barcellona-Napoli: Juan Jesus tocco di mano, rigore generoso? (Di giovedì 17 febbraio 2022) Barcellona-Napoli concesso un calcio di rigore alla formazione di Xavi per fallo di mano di Juan Jesus, penalty realizzato da Ferran Torres. Il rigore al Barcellona è stato concesso dopo l'intervento del Var che ha richiamato l'arbitro Kovacs mentre il Napoli era in fase d'attacco. Una volta al Var il direttore di gara non ha avuto dubbi ed ha concesso il calcio di rigore alla formazione spagnola che in quel momento stava premendo sull'acceleratore. Il tocco di Juan Jesus: rigore per il Barcellona.Il calcio di rigore per fallo di mano di Juan Jesus sembra un po' ...

