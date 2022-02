Arriva “MascheRiciclo” | Il Carnevale eco solidale lanciato da Zoomarine

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 febbraio 2022) “Divertimento e sostenibilità ambientale: si può anche a”.lancia “”, festa ecoper tutti. Dona vecchi costumi a cui restituire nuova vita, partecipa ai laboratori “riciclo e riuso” e alle ciclo pedalate in maschera per entrare gratis al parco. 19 – 26 febbraio 2022, due week end da supereroi in difesa della terra “Divertimento e sostenibilità ambientale: si può anche a”, con questo slogan il Parco, situato alle porte di Roma e precisamente a Torvaianica, lancia l’idea di una festa green per tutti per calarsi nei panni di supereroi in difesa della Terra, con lo scopo di ridurre gli sprechi e perseguire uno stile di vita più sano. Ecco, quindi, la partenza di una iniziativa decisamente originale, ...