Uomini e Donne, Andrea Nicole e il fidanzato Ciprian Aftim sequestrati dalla gendarmeria a Parigi: “Ancora tremo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Probabilmente non se lo aspettavano così il loro primo San Valentino insieme. Parliamo di Andrea Nicole e Ciprian Aftim, la coppia che si è conosciuta quest’anno nello studio di Uomini e Donne. Come riportato da Fanpage, i due hanno trascorso insieme la giornata degli innamorati a Parigi. Alla vigilia del 14 febbraio, la coppia è uscita a cena nel centro della Capitale e si è ritrovata travolta dalla protesta denominata ‘Convoglio della libertà’. Tra i manifestanti, esponenti no vax, gilet gialli e oppositori del premier Macron. “tremo Ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Probabilmente non se lo aspettavano così il loro primo San Valentino insieme. Parliamo di, la coppia che si è conosciuta quest’anno nello studio di. Come riportato da Fanpage, i due hanno trascorso insieme la giornata degli innamorati a. Alla vigilia del 14 febbraio, la coppia è uscita a cena nel centro della Capitale e si è ritrovata travoltaprotesta denominata ‘Convoglio della libertà’. Tra i manifestanti, esponenti no vax, gilet gialli e oppositori del premier Macron. “al pensiero che noi eravamo lì,, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza ...

