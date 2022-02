Una femmina, recensione: impeto femminile e ‘Ndrangheta nella tragedia presentata alla Berlinale 72 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La nostra recensione di Una femmina di Francesco Costabile, feroce tragedia che mette in scena lo scontro tra una femminilità impetuosa e le logiche oppressive della ‘Ndrangheta, presentato alla Berlinale 72 ? velato di nero, come la sua protagonista, il battesimo di fuoco del regista esordiente Francesco Costabile. Una femmina, liberamente tratto dal romanzo d’inchiesta Fimmine Ribelli di Lirio Abbate (co-autore del soggetto insieme ad Edoardo De Angelis), è stato presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino 2022. Una storia di fantasmi del passato che continuano ad infestare inesorabilmente il presente, di brama di vendetta, di rabbia violenta e desiderio di libertà. Una tragedia furiosa che, ispirandosi a fatti ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La nostradi Unadi Francesco Costabile, feroceche mette in scena lo scontro tra una femminilità impetuosa e le logiche oppressive della, presentato72 ? velato di nero, come la sua protagonista, il battesimo di fuoco del regista esordiente Francesco Costabile. Una, liberamente tratto dal romanzo d’inchiesta Fimmine Ribelli di Lirio Abbate (co-autore del soggetto insieme ad Edoardo De Angelis), è stato presentatosezione Panorama del Festival di Berlino 2022. Una storia di fantasmi del passato che continuano ad infestare inesorabilmente il presente, di brama di vendetta, di rabbia violenta e desiderio di libertà. Unafuriosa che, ispirandosi a fatti ...

