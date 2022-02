Una femmina di Francesco Costabile vietato ai minori di 14 anni, il regista critica la scelta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il film Una femmina diretto da Francesco Costabile, nelle sale dal 17 febbraio, è stato vietato ai minori di 14 anni, scelta criticata dal regista. Il film Una femmina diretto da Francesco Costabile, liberamente ispirato al libro inchiesta di Lirio Abbate Fimmine Ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla 'ndragheta, è stato vietato ai minori di 14 anni dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. La decisione ha colto di sorpresa il regista e i produttori del progetto, in particolare tenendo conto che si tratta di una limitazione alla visione di un'opera che racconta le difficili e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il film Unadiretto da, nelle sale dal 17 febbraio, è statoaidi 14ta dal. Il film Unadiretto da, liberamente ispirato al libro inchiesta di Lirio Abbate Fimmine Ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla 'ndragheta, è statoaidi 14dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. La decisione ha colto di sorpresa ile i produttori del progetto, in particolare tenendo conto che si tratta di una limitazione alla visione di un'opera che racconta le difficili e ...

