Ultimo flop per Google che dice addio a questo famoso servizio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Anche se ti chiami Google, non sei esente da fallimenti o sbagli. Lo dimostra il fatto che tra le feature di Big G esiste anche uno spazio virtuale che si chiama Google Cemetery, ed è il “luogo” dove vanno a finire i progetti senza successo usciti dalle fucine di Mountain View. Big G archivia Google Currents – Adobe StockUltimamente, i servizi di Google che hanno preso posto nel Google Cemetery non sono stati pochi, in particolare Google+ che ha iniziato a morire lentamente nel 2019 e che Google non ha tentato di recuperare, ed Ultimo in ordine di tempo c’è stato Google Currents. Google Currents è la versione business del social di Big G, ed è probabile che a nessuno mancherà: si parla già infatti di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Anche se ti chiami, non sei esente da fallimenti o sbagli. Lo dimostra il fatto che tra le feature di Big G esiste anche uno spazio virtuale che si chiamaCemetery, ed è il “luogo” dove vanno a finire i progetti senza successo usciti dalle fucine di Mountain View. Big G archiviaCurrents – Adobe StockUltimamente, i servizi diche hanno preso posto nelCemetery non sono stati pochi, in particolare+ che ha iniziato a morire lentamente nel 2019 e chenon ha tentato di recuperare, edin ordine di tempo c’è statoCurrents.Currents è la versione business del social di Big G, ed è probabile che a nessuno mancherà: si parla già infatti di ...

