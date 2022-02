Stop al referendum sull’eutanasia | parla la madre di Dj Fabo | «Vergogna | è una decisione politica contro Cappato» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono passati cinque anni dalla morte di suo figlio, Fabiano Antoniani conosciuto da tutti come Dj– il quarantenne che ha scelto di morire grazie al suicidio assistito in Svizzera dopo essere rimasto tetraplegico in seguito a un incidente. Eppure per Carmen Carollo l’Italia è ancora ferma lì. Non riusciva a crederci quando ieri, 15 febbraio, ha appreso la notizia della bocciatura delda parte della Consulta. «Che, non capiscono la sofferenza dei malati irreversibili. Ho provato una rabbia terribile, ogni volta il dolore si acutizza. Quella non è vita, bisogna provarle certe situazioni per capire cosa significhino. Dovrebbero vedere coi propri occhi, non star seduti a dare sentenze. Tanto loro stanno bene e quindi cosa gli importa…». Carollo ha subito mandato un messaggio a Marco ...