Sputare non è onorevole, Borghezio va a processo. L'ex eurodeputato leghista aggredì un controllore su un treno: Bruxelles gli nega lo scudo

Salire su un treno senza biglietto e sputare anche addosso al controllore non è molto onorevole e non si può ottenere l'immunità per un comportamento del genere, sostenendo che si tratta di "opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni". Il Parlamento europeo, alla luce delle accuse mosse al leghista Mario Borghezio, ha così negato il salvagente all'ex eurodeputato. Borghezio è sotto processo davanti al Tribunale di Imperia. I fatti, al centro di un processo in corso davanti al Tribunale di Imperia, in cui l'esponente del Carroccio è imputato per minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, risalgono al 13 giugno 2015 e si sarebbero verificati a bordo di un treno.

