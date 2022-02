Soleil Sorge gelosa di Alex Belli | “Non riesco a trattenermi | meglio chiudere”

Advertising

infoitcultura : Soleil Sorge sbotta contro Alex Belli: 'Adesso basta, chiudiamola qua' - annangela_a : RT @regno_disoleil: Domanda importante: QUALCUNO HA MAI VISTO I FAN DI JESSICA E GLI HATERS DI SOLEIL NELLA STESSA STANZA? Mi sorge il du… - Tommaso56763291 : RT @regno_disoleil: Domanda importante: QUALCUNO HA MAI VISTO I FAN DI JESSICA E GLI HATERS DI SOLEIL NELLA STESSA STANZA? Mi sorge il du… - antonio_umbro : RT @regno_disoleil: Domanda importante: QUALCUNO HA MAI VISTO I FAN DI JESSICA E GLI HATERS DI SOLEIL NELLA STESSA STANZA? Mi sorge il du… - TeamElia3 : RT @regno_disoleil: Domanda importante: QUALCUNO HA MAI VISTO I FAN DI JESSICA E GLI HATERS DI SOLEIL NELLA STESSA STANZA? Mi sorge il du… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

La modella venezuelana sempre più infastidita dae Katia Ricciarelli per il fatto di parlare male alle spalle dell'ex Miss Italia, riferendosi a quest'ultima ha sottolineato: 'E' l'unica ...Il ritorno nella casa di Alex aveva scatenato l'entusiasmo die lo stupore di Delia. 'Sono scioccata non me l'aspettavo ", ha ammesso la Duran durante un primo confronto con Alex....Entrate e uscite dal GF Vip. Baci, liti furiose e amore libero. Tutto questo e molto altro è stata la lunghissima storia che ha coinvolto Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge Entrate e uscite dal GF ...Fa un casino” Barú ha replicato senza mezzi termini: “è proprio sporca” e più volte ha espresso il suo punto di vista senza remore (Altranotizia) Capite che io posso anche fare 20 post su Delia Duran ...