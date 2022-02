Rose Leslie dopo “Game of Thrones” torna in TV come protagonista

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ne è passato di tempo da quandoha interpretato la coraggiosa Ygritte inof. Tuttavia l’attrice non ha archiviato la sua carriera, anzi,l’esperienza nella serie fantasy ha recitato in altri progetti per la televisioneUtopia, Luther, The Good Fight e Vigil – Indagine a bordo. Al cinema, invece, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

badtasteit : #TheTimeTravelersWife: le nuove foto della serie con #RoseLeslie e #TheoJames - maplewhite1912 : Osservando #Vigil (Now) e ci sono Suranne Jones e Rose Leslie (Ygritte mia adorata) che limonano. Nel frattempo, om… - Wondergwarts : Sono molto curiosa anche per ‘The Time Traveler’s White’ con Rose Leslie che ritorna su HBO. - GamingToday4 : Ritratto di un’attrice: Rose Leslie - CinemaMorbegno : Dal 13 al 16/02 al Cinema Pedretti ASSASSINIO SUL NILO Feriali ore 21.15 Domenica ore 16.00 - 21.15 Attori: Kenn… -

Ultime Notizie dalla rete : Rose Leslie

BadTaste.it TV

La serie The Time Traveler's Wife , con star Theo James e, arriverà prossimamente sugli schermi di HBO e nell'attesa sono state condivise nuove foto . La prima stagione, composta da sei puntate, racconterà l'intricata e magica storia di Clare e ...... la serie con Sarah Lancashire nei panni della famosa chef Julia Child e poi nuove foto di The Time Traveler's Wife cone Theo James . In attesa di scoprire le date di uscita e i trailer ...Indice The Staircase che racconterà il caso di Michael Peterson We Own This City di David Simon e George Pelecanos Julia con Sarah Lancashire The Time Traveler's Wife con Rose Leslie e Theo James Dopo ...Rose Leslie e Theo James nelle prime romanticissime foto della serie HBO The Time Traveler's Wife, adattamento del romanzo La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO ...