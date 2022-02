Ricerca | Draghi | ' laboratori Gran Sasso orgoglio Italia' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "È stata per me unade emozione visitare isotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale. Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività deidel- prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso all'di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, ilha contribuito - e continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica ...