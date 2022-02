**Referendum: Radicali, 'con no a cannabis in fumo quasi 2 milioni di firme'** (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Con questa nuova fumata nera sono state bruciate quasi 2 milioni di firme raccolte per i referendum eutanasia e cannabis. Si tratta di sentenze politiche che cancellano la più grande mobilitazione popolare della storia recente. È un brutto giorno per la democrazia nel nostro Paese". Così Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani a seguito della bocciatura della Corte costituzionale. "Legalizzare la cannabis e i suoi derivati, lo ricordiamo ancora, vuol dire minare alle basi la criminalità organizzata che ricava la maggior parte dei suoi proventi dal traffico di droga. Significa anche separare il mercato della cannabis da quello delle droghe pesanti e poter finalmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Con questa nuova fumata nera sono state bruciatediraccolte per i referendum eutanasia e. Si tratta di sentenze politiche che cancellano la più grande mobilitazione popolare della storia recente. È un brutto giorno per la democrazia nel nostro Paese". Così Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente diItaliani a seguito della bocciatura della Corte costituzionale. "Legalizzare lae i suoi derivati, lo ricordiamo ancora, vuol dire minare alle basi la criminalità organizzata che ricava la maggior parte dei suoi proventi dal traffico di droga. Significa anche separare il mercato dellada quello delle droghe pesanti e poter finalmente ...

Advertising

Radicali : La Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum sull’Eutanasia Legale: siamo profondamente delusi,… - Radicali : Siamo davanti alla Corte Costituzionale, dove oggi si svolge il giudizio di ammissibilità dei Referendum per l’Euta… - Radicali : Con questa nuova fumata nera sono state bruciate quasi 2 milioni di firme raccolte la scorsa estate per i Referendu… - TV7Benevento : **Referendum: Radicali, 'con no a cannabis in fumo quasi 2 milioni di firme'** - - mammapapaebimbi : RT @FilSava: +++ #CannabisLegale: #referendum INAMMISSIBILE +++ #Amato: Come quello su #eutanasia nasconde contenuto diverso da quello pro… -

Ultime Notizie dalla rete : **Referendum Radicali Referendum, i quesiti approvati dalla Consulta Sono cinque i quesiti dei referendum approvati oggi dalla Corte costituzionale. Il voto si terrà in primavera, probabilmente ... uno dei decreti attuativi della legge, è la richiesta di Lega e Radicali. ...

Via libera ai Referendum sulla Giustizia (5 su 6); un'occasione storica per il Paese La Corte Costituzionale ha stabilito l'ammissibilità dei 6 referendum sulla giustizia promossi mesi fa dai Radicali e dalla Lega. Una decisione arrivata dopo ore di discussione interna alla Consulta. Per primo è stato dato il via libera a 4 quesiti ...

**Referendum: Radicali, 'stimolo per Parlamento? Consultazione non è purga'** Il Sannio Quotidiano Referendum: bocciato il quesito sulla cannabis Il quesito sulla cannabis prevedeva la depenalizzazione della coltivazione, non lo spaccio. Il referendum era promosso dall'Associazione Coscioni, dai Radicali e da Meglio legale e nel quesito ...

Referendum Giustizia, i 5 quesiti approvati dalla Consulta: dalla legge Severino alla separazione delle carriere Abolire l'intero Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità, uno dei decreti attuativi della legge, è la richiesta di Lega e Radicali. Il che significa eliminare le norme che ...

Sono cinque i quesiti deiapprovati oggi dalla Corte costituzionale. Il voto si terrà in primavera, probabilmente ... uno dei decreti attuativi della legge, è la richiesta di Lega e. ...La Corte Costituzionale ha stabilito l'ammissibilità dei 6sulla giustizia promossi mesi fa daie dalla Lega. Una decisione arrivata dopo ore di discussione interna alla Consulta. Per primo è stato dato il via libera a 4 quesiti ...Il quesito sulla cannabis prevedeva la depenalizzazione della coltivazione, non lo spaccio. Il referendum era promosso dall'Associazione Coscioni, dai Radicali e da Meglio legale e nel quesito ...Abolire l'intero Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità, uno dei decreti attuativi della legge, è la richiesta di Lega e Radicali. Il che significa eliminare le norme che ...