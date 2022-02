PSG-Real Madrid 1-0, Donnarumma: “Mbappé è un alieno” | VIDEO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gianluigi Donnarumma, ex portiere rossonero, al termine di PSG-Real Madrid, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, ha parlato di Kylian Mbappé, che ha deciso il match del 'Parco dei Principi' al 94'. Le dichiarazioni a 'Sky... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gianluigi, ex portiere rossonero, al termine di PSG-, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, ha parlato di Kylian, che ha deciso il match del 'Parco dei Principi' al 94'. Le dichiarazioni a 'Sky...

Advertising

giraltpablo : Lionel Messi para PSG vs. Real Madrid (?? @SofaScoreLA). ¿Opiniones? - DIRECTVSports : ?? PSG ?? Real Madrid - RoyNemer : Lionel Messi, Leandro Paredes and Angel Di María start for PSG vs. Real Madrid in the Champions League. Mauro Icard… - fanpage : Ancellotti duramente criticato in Spagna dopo la sconfitta del suo Real Madrid contro il Psg nell'andata degli otta… - ChristTope : RT @goal: PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? -