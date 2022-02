Pensioni anticipate 2023: ricalcolo contributivo per andare in pensione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sindacati e Governo si sono nuovamente incontrati per discutere di Pensioni anticipate per il 2023, quando Quota 102 sarà accantonata e tornerà la Legge Fornero come soluzione più accreditata per poter smettere anzitempo di lavorare. C’è da trovare una opzione valida per i lavoratori e, se è vero che il 2022 è da poco cominciato, è altrettanto vero che la Riforma deve essere assolutamente una priorità di questo Governo perché molti sono i lavoratori che rischiano, nel 2023, di andare in pensione con un assegno decurtato di molto. Nell’ultimo incontro tra Governo e Sindacati c’è stata la disponibilità, da parte dello Stato, di garantire una maggiore flessibilità in uscita. Si potrebbe abbassare dunque l’età pensionabile ma a patto di un ricalcolo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sindacati e Governo si sono nuovamente incontrati per discutere diper il, quando Quota 102 sarà accantonata e tornerà la Legge Fornero come soluzione più accreditata per poter smettere anzitempo di lavorare. C’è da trovare una opzione valida per i lavoratori e, se è vero che il 2022 è da poco cominciato, è altrettanto vero che la Riforma deve essere assolutamente una priorità di questo Governo perché molti sono i lavoratori che rischiano, nel, diincon un assegno decurtato di molto. Nell’ultimo incontro tra Governo e Sindacati c’è stata la disponibilità, da parte dello Stato, di garantire una maggiore flessibilità in uscita. Si potrebbe abbassare dunque l’età pensionabile ma a patto di un...

Advertising

DavideTosches : @gattorandi @cicciogia Al massimo impariamo a non darglieli. Ma in ogni caso può benissimo informarsi e vedere quan… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… -