Pechino 2022, short track: problemi tecnici nei quarti di finale dei 1500 femminili con Arianna Sighel (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Subito qualche problema al Capital Indoor Stadium durante la prima batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track, nella quale era presente Arianna Sighel. Al termine dei giri, la giuria non ufficializza i tempi e l'ordine di arrivo. A chiarire la situazione è stata l'azzurra, che nell'intervista post gara ha dichiarato che il numero dei giri sullo schermo si era fermato a -11, creando confusione tra le atlete. Circa mezz'ora dopo sono arrivati i tempi ufficiali, con l'eliminazione di Arianna. SportFace.

